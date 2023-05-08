Команди не змогли потішити яскравим футболом, хоча рахунок був відкритий вже на 8-й хвилині. Верес влаштував парад помилок, а Балан без жодного спротиву взагалі вколотив м'яч у власні ворота.

Колос завдяки автоголу здобув перемогу над Вересом – рівняни опустилися в зону перехідних матчів

Якість гри не піднялася і по перерві. Колос мав навіть кращі моменти, але й без реалізації довів справу до перемоги – 0:1.