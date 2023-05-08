Абсурдний автогол у відеоогляді матчу Верес – Колос – 0:1
19:36 - Читать на русском
Верес мінімально поступився Колосу у 25 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
8’ Денис Балан
Команди не змогли потішити яскравим футболом, хоча рахунок був відкритий вже на 8-й хвилині. Верес влаштував парад помилок, а Балан без жодного спротиву взагалі вколотив м'яч у власні ворота.
Колос завдяки автоголу здобув перемогу над Вересом – рівняни опустилися в зону перехідних матчів
Якість гри не піднялася і по перерві. Колос мав навіть кращі моменти, але й без реалізації довів справу до перемоги – 0:1.
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