Сауль Ньигес не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон, а потому, вероятнее всего, вернется из аренды в Атлетико, информирует AS со ссылкой на The Telegraph.

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Также "синие" будут рассматривать варианты продажи Кепы Аррисабалаги, если такие поступят. К потенциальным отходам хавбека и голкипера еще можно добавить трех защитников: Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуету и Андреаса Кристенсена. Контракты всех завершаются летом и стороны пробуют согласить новые. Пока безрезультатно.

Челси же планирует приобрести минимум двух исполнителей для усиления обороны и полузащиты – Жюля Кунде из Севильи и Деклана Рейса из Вест Хэма. Первого Тухель хотел видеть еще прошлым летом, но трансфер сорвался в последний момент. Второго лондонцы попытаются подписать, если "молотки" не будут ставить заоблачный ценник.