Чемпионат Италии 2022,23, 12-й тур

Верона – Рома – 1:3

Голы: Давидович, 27 – Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90+2

Удаления: Давидович, 36 (Верона)

Монца – Болонья – начало в 21:45

Рома благодаря осечке Лацио получила возможность подняться в топ-4 и выбросить ненавистных "орлов" из зоны ЛЧ за тур до дерби. Для этого необходимо было переиграть Верону – 19-ю команду чемпионата, за плечами которой шло шесть поражений подряд. Фаворит казался очевидным.

Салернитана сенсационно разбила Лацио и не пустила римлян на вторую позицию в Серии А, Фиорентина дожала Специю

Как и положено претенденту на топ-4, "джалоросси" доминировали. Впрочем, Роме феерично не везло с реализацией. На 19-й минуте Абрахам умудрился пробить с нескольких метров в пустые ворота и попасть в стойку, перед перерывом он вновь попал в неё, а во втором тайме веронцев спасала перекладина. И это при том, что с 36-й минуты хозяева играли в меньшинстве вследствие удаления Давидовича.

Правда, незадолго до этого Давидович вывел Верону вперёд. Подопечным Моуринью удалось отыграться аж на 45+1-й минуте усилиями Дзаньоло, но ничейный счет держался до финальной части поединка. Тем не менее, общая активность "волков" и успешные замены спасли гостей – на 88-й минуте свежий Вольпато забил второй гол.

В компенсированное же время не менее свежий Эль-Шаарави с передич всё того же Вольпато добил хозяев. 1:3 – Рома возвращается в зону ЛЧ!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ