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Абрахам достойно ответил болельщикам, склонным к расизму

13:23 55 Читати українською
Абрахам достойно ответил болельщикам, склонным к расизму
Тамми Абрахам / Фото Sky Sports

Нападающий лондонского Челси и сборной Англии Тамми Абрахам по-взрослому оценил ситуацию с расизмом в футболе.

 

"То, с чем мы столкнулись в Болгарии, действительно неприемлемо. Все изо всех сил стараются избавиться от этого, мы смотрим Sky Sports и видим везде надписи: "Нет места расизму". Замечательно, что все нас поддерживают. Нам нужно оставаться профессионалами, двигаться дальше и позволить футболу говорить за нас.

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Я безусловно рад за нашу игру в Болгарии. Мы увидели много моментов, где ребята собираются, говорят друг с другом, ну и собственно нашу игру. Пусть за нас говорит футбол, а расисты почувствуют себя идиотами", – цитирует 22-летнего Абрахама официальный сайт Челси.

Напомним, матч 8-го тура квалификации к Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) несколько раз останавливался из-за расистских выкриков фанатов, что затем вылилось в скандал в УЕФА и отставку главного тренера хозяев.

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Теги
Англия Англия Англия Тамми Абрахам Тамми Абрахам Евро-2020 Расизм в футболе Болгария - Англия
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