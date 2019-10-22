Абрахам достойно відповів вболівальникам, схильним до расизму

Нападник лондонського Челсі та збірної Англії Таммі Абрахам по-дорослому оцінив ситуацію щодо расизму у футболі.

"Те, з чим ми зіткнулися в Болгарії, дійсно неприйнятно. Всі щосили намагаються позбутися від цього, ми дивимося Sky Sports і бачимо всюди написи "Немає місця для расизму". Чудово, що всі нас підтримують. Нам потрібно залишатися професіоналами, рухатися далі і дозволити футболу говорити за нас.

Стоїчков закликав дискваліфікувати болгарські клуби з єврокубків

Я безумовно радий за нашу гру в Болгарії. Ми побачили багато моментів, де хлопці гуртуються, говорять один з одним, ну і власне нашу гру. Нехай за нас говорить футбол, а расисти відчують себе ідіотами", – цитує 22-річного Абрахама офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, матч 8-го туру кваліфікації до Євро-2020 Болгарія – Англія (0:6) кілька раз зупинявся через расистські вигуки фанатів, які потім вилились у скандал в УЄФА та відставку головного тренера господарів.

Расизм у футболі: англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія