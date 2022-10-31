9 минут фантастики – в Англии выдали самое эффектное компенсированное время года с 4 голами
14:51 - Читати українською
Ипсвич и Чарльтон подарили безумную развязку в матче 17 тура английской Лиги 1.
Основное время матча зафиксировало счет 2:2, но это был не конец. Арбитр компенсировал еще 6 минут, которые превратили в 9, ведь команды больше праздновали голы, чем работали с мячом.
Пенальти после финального свистка в видеообзоре матча Атлетико – Байер – 2:2
На 90+2 Ладапо точно пробил издалека и вывел Ипсвич вперед. Через несколько мгновений Морси удвоил преимущество гостей. Терелл после подачи со штрафного отквитал один гол, а Добсон за секунду до финального свистка спас Чарльтон.
В итоге матч завершился ничьей 4:4. Ипсвич идет среди лидеров третьего дивизиона, а Чарльтон разместился в середине таблицы.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter