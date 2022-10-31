Основное время матча зафиксировало счет 2:2, но это был не конец. Арбитр компенсировал еще 6 минут, которые превратили в 9, ведь команды больше праздновали голы, чем работали с мячом.

Пенальти после финального свистка в видеообзоре матча Атлетико – Байер – 2:2

На 90+2 Ладапо точно пробил издалека и вывел Ипсвич вперед. Через несколько мгновений Морси удвоил преимущество гостей. Терелл после подачи со штрафного отквитал один гол, а Добсон за секунду до финального свистка спас Чарльтон.

В итоге матч завершился ничьей 4:4. Ипсвич идет среди лидеров третьего дивизиона, а Чарльтон разместился в середине таблицы.