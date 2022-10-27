Команды настреляли 3 гола еще до перерыва. За Байер забивали Диаби и Хадсон-Одой, на что Атлетико ответил лишь бильярдным выстрелом Карраско. Во второй половине де Пауль красивым обводным ударом сравнял счет, но мадридцам для сохранения шансов на плей-офф ЛЧ нужно было исключительно побеждать.

Атлетико вылетел из ЛЧ с безумным концом (пенальти после финального свистка), Тоттенхэм вышел в 1/8 на несколько секунд

Такой шанс появился даже после финального свистка арбитра. Клеман Тюрпен уже завершил игру, но видеоассистент посоветовал пересмотреть момент на угловом Атлетико – защитник Байера Пьеро Инкапье действительно играл рукой. Пенальти стал отдельной драмой. Градецки отразил удар Карраско, добивание Сауля приняла на себя перекладина, а третью попытку Рейнилдо отбил все тот же неудачник Карраско!