Основний час матчу зафіксував рахунок 2:2, але це був не кінець. Арбітр компенсував ще 6 хвилин, які перетворили в 9, адже команди більше святкували голи, ніж працювали з м'ячем.

Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2

На 90+2 Ладапо точно пробив здалеку та вивів Іпсвіч вперед. Через кілька миттєвостей Морсі подвоїв перевагу гостей. Терелл після подачі зі штрафного відквитав один гол, а Добсон за секунду до фінального свистка врятував Чарльтон.

У підсумку матч завершився нічиєю 4:4. Іпсвіч йде серед лідерів третього дивізіону, а Чарльтон розмістився в середині таблиці.