9 хвилин фантастики – в Англії видали найефектніший компенсований час року з 4 голами
14:35 - Читать на русском
Іпсвіч і Чарльтон подарували божевільну розв'язку в матчі 17 туру англійської Ліги 1.
Основний час матчу зафіксував рахунок 2:2, але це був не кінець. Арбітр компенсував ще 6 хвилин, які перетворили в 9, адже команди більше святкували голи, ніж працювали з м'ячем.
Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2
На 90+2 Ладапо точно пробив здалеку та вивів Іпсвіч вперед. Через кілька миттєвостей Морсі подвоїв перевагу гостей. Терелл після подачі зі штрафного відквитав один гол, а Добсон за секунду до фінального свистка врятував Чарльтон.
У підсумку матч завершився нічиєю 4:4. Іпсвіч йде серед лідерів третього дивізіону, а Чарльтон розмістився в середині таблиці.
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