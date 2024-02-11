Нападающий ПСЖ Рандаль Коло Муани рассказал, как обживается в парижском клубе. В нынешнем сезоне форвард сыграл 28 матчей, забив 12 голов, это второй показатель в команде после Килиана Мбаппе.

"Я видел критику с момента своего прихода в ПСЖ. Критика помогает нам развиваться, и это приятно слышать. Это как совет. Нужно принимать критику на веру и совершенствоваться, чтобы эта критика исчезла. В этом есть смысл.

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Трансферное ценообразование – это важно. Лично мне это тяжело осознать. Это оказывает на меня дополнительное давление. Но открою вам секрет: впоследствии люди скажут, что это была хорошая цена за Рандаля Коло Муани. Я знаю, что сейчас люди говорят: "90 миллионов евро за Коло Муани, что это такое? Я просто скажу: "Посмотрим".

Мне просто надо быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком ПСЖ. Но я мог бы чувствовать себя лучше", – сказал Коло Муани в интервью Onze Mondial.