Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані розповів, як обживається в паризькому клубі. У нинішньому сезоні форвард зіграв 28 матчів, забивши 12 голів, це другий показник у команді після Кіліана Мбаппе.

"Я бачив критику з моменту свого приходу до ПСЖ. Критика допомагає нам розвиватись, і це приємно чути. Це як порада. Потрібно приймати критику на віру та вдосконалюватись, щоб ця критика зникла. В цьому є сенс.

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Трансферне ціноутворення – це важливо. Особисто мені це важко усвідомити. Це чинить на мене додатковий тиск. Але відкрию вам секрет: згодом люди скажуть, що це була хороша ціна за Рандаля Коло Муані. Я знаю, що зараз люди кажуть: "90 мільйонів євро за Коло Муані, що це таке? Я просто скажу: "Побачимо".

Мені просто треба бути щасливим та впевненим у собі. І все працюватиме як годинник. Сьогодні я щасливий, але не так, як у Німеччині. Я щасливий бути гравцем ПСЖ. Але я міг би почуватися краще", – сказав Коло Муані в інтерв'ю Onze Mondial.