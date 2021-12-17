"У команды тяжелое положение. 8 пенальти не поставили. С Колосом придумали пенальти. Там не только руки не было. Представь, ребята едут 20 часов на поезде. 88 минут ложатся костями, чтобы на 88-й придумать такой пенальти. Вот мы так сели в раздевалке с опущенными очами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Здесь уже не футбольное.

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Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но, думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все в порядке", – поделился Селезнев в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что Минай занимает предпоследнее место, имея 10 очков в активе. Недавно закарпатский клуб уволил наставника Игоря Леонова.

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