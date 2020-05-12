70-летний Коньков станет отцом – молодая жена экс-президента УАФ похвасталась "прессом" в сети

Бывший игрок Динамо Анатолий Коньков и его жена ждут ребенка.
Мария, жена Анатолия Конькова, сообщила в Instagram, что пара ожидает ребенка. Мария опубликовала видео, где демонстрирует свой увеличенный живот.
Сексапильная бразильская соблазнительница изнемогает без Бундеслиги – надевает форму Баварии и без ума от легенд Мюнхена
"Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", – остроумно подписала видео красавица.
Напомним, 70-летний Коньков возглавлял УАФ в 2012-2015 годах. Основную часть игровой карьеры провел в Динамо (1975-1981 годы).
"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії