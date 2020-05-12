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70-летний Коньков станет отцом – молодая жена экс-президента УАФ похвасталась "прессом" в сети

22:50 23 Читати українською
70-летний Коньков станет отцом – молодая жена экс-президента УАФ похвасталась "прессом" в сети
Анатолий Коньков с женой Марией / Фото Instagram

Бывший игрок Динамо Анатолий Коньков и его жена ждут ребенка.

Мария, жена Анатолия Конькова, сообщила в Instagram, что пара ожидает ребенка. Мария опубликовала видео, где демонстрирует свой увеличенный живот.

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"Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", – остроумно подписала видео красавица.

Напомним, 70-летний Коньков возглавлял УАФ в 2012-2015 годах. Основную часть игровой карьеры провел в Динамо (1975-1981 годы).

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