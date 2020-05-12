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70-річний Коньков стане батьком – молода дружина екс-гравця похизувалась "пресом" в мережі

22:48 325 Читать на русском
70-річний Коньков стане батьком – молода дружина екс-гравця похизувалась "пресом" в мережі
Анатолій Коньков з дружиною Марією / Фото Instagram

Колишній гравець Динамо Анатолій Коньков та його дружина очікують на дитину.

Марія, дружина Анатолія Конькова, повідомила в Instagram, що пара очікує на дитину. Марія опублікувала відео, де демонструє свій збільшений живіт.

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"Вперше в житті у мене такий ідеальний прес", – дотепно підписала відео красуня.

Нагадаємо, 70-річний Коньков очолював УАФ у 2012-2015 роках. Основну частину ігрової кар'єри провів у Динамо (1975-1981 роки).

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Теги
Відеоновини Дружини футболістів Анатолій Коньков Динамо Динамо УАФ
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