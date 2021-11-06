Украинец Петр Федоренко стал отечественным рекордсменом, проведя полный поединок в 70 лет.

Федоренко будет внесен в Национальный реестр рекордов как рекордсмен Украины в категории "Человеческие достижения", сообщила представитель организации Лана Ветрова в Facebook .

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Такая награда ожидает Петра, ведь он в возрасте 70 лет провел полный матч первенства Киево-Святошинского района между Факелом и СК Хотов. Следовательно, он стал старейшим футболистом Украины. 7 ноября он будет номинирован на рекорд.

Петр Федоренко родился в селе Хотов в 1951 году, а за местную команду уже играет 55 лет. С конца 80-х годов прошлого столетия он возглавлял команду в статусе играющего тренера и организатора.

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