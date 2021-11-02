Поединок 4-го тура Лиги чемпионов против Бенфики станет особенным для Роберта Левандовски – одного из лидеров Баварии.

33-летний форвард вышел из старта на матч против команды Романа Яремчука. Для Левандовски это 100-я встреча в самом престижном турнире Европы.

Бавария – Бенфика: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Как сообщает Opta Franz , Роберт стал первым в истории Лиги чемпионов поляком, которому подчинилась такая гвардейская отметка. В 99 матчах до этого нападающий Баварии забил 78 мячей и еще 22 раза отдал результативные передачи.

В общей сложности Роберт Левандовски проводит 646 официальный поединок на клубном уровне.

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