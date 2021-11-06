Українець Петро Федоренко став вітчизняним рекордсменом, адже провів повний поєдинок у 70 років.

Федоренка буде внесено до Національного реєстру рекордів як рекордсмена України в категорії "Людські досягнення", повідомила представниця організації Лана Вєтрова у Facebook.

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Така нагорода очікує на Петра, адже він у віці 70 років провів повний матч першості Києво-Святошинського району між Факелом та СК Хотів. Відтак, він став найстаршим футболістом України. 7 листопада його буде номіновано на рекорд.

Петро Федоренко народився у селі Хотів в 1951-му, а за місцеву команду вже грає 55 років. З кінця 80-х років минулого століття він очолював команду у статусі граючого тренера й організатора.

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