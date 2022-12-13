"Почему не завершаю карьеру? Потому что до сих пор чувствую адреналин, волнение болельщиков, запах поля. И потому, что я недоволен – всегда хочу сделать больше. Так я чувствую себя живым.

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Я решил сделать операцию не только для того, чтобы продолжать играть, но и для того чтобы выздороветь, в последние шесть месяцев прошлого сезона я так много страдал! Я не хотел этого говорить, чтобы не вызвать негатива в команде", – цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Златан лег под нож в мае, ему оперировали мениск. В нынешнем сезоне Ибрагимович только проходил реабилитацию, не сыграв ни одного матча. Возвращение опытного форварда на поле ожидается в январе 2023 года.

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