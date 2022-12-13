"Чому не завершую кар'єру? Тому що досі відчуваю адреналін, хвилювання уболівальників, запах поля. І тому, що я незадоволений – завжди хочу зробити більше. Так я почуваюся живим.

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Я вирішив зробити операцію не тільки для того, щоб продовжувати грати, але і для того, щоб одужати, в останні шість місяців минулого сезону я так багато страждав! Я не хотів цього говорити, щоб не викликати негатив у команді", – цитує Ібрагімовіча La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Златан ліг під ніж у травні, йому оперували меніск. У нинішньому сезоні Ібрагімовіч лише проходив реабілітацію, не зігравши жодного матчу. Повернення досвідченого форварда на поле очікується у січні 2023 року.

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