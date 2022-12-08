Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович признался, кого хотел бы видеть победителем Мундиаля в Катаре.

"Я хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 для Лионеля Месси", – цитирует Ибрагимовича Foot Mercato со ссылкой на 433.

Ибрагимович определился, когда может вернуться на поле

Напомним, "альбиселесте" завершили групповой этап на первой строчке квартета С, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. В 1/8 финала "бело-голубые" одолели Австралию (2:1) и в борьбе за полуфинал ЧМ-2022 сразятся с Нидерландами.

Поединок с командой Луи Ван Гала состоится в пятницу, 9 декабря. Начало встречи в 21:00.

К слову, Ибрагимович с 2009 по 2011 гг. находился на контракте в Барселоне, где выступал вместе с Месси (в 2009 году забил за "блаугранас 16 голов в 29 матчах, после чего на правах аренды перебрался в Милан).

Аргентина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – Месси снял проклятие, фиаско голкипера и Лаутаро