Буркина-Фасо оказалась сильнее Габона, одолев соперника только в серии пенальти, и оформила путевку в следующий раунд плей-офф Кубка африканских наций. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок африканских наций-2022, 1/8 финала

Буркина-Фасо – Габон – 1:0

Голы: Б. Траоре, 28

Нереализованный пенальти: Б. Траоре, 18 (Буркина-Фасо)

Удаление: Обисса, 67, (Габон)

Габон захватил контроль над мячом в первом тайме, однако именно Буркина-Фасо имела самые лучшие моменты до перерыва. Главным действующим лицом стал Бертран Траоре, умудрившийся не забить пенальти на 18 минуте – мощный удар представителя АПЛ приняла на себя перекладина.

Впрочем, через 10 минут Бертран таки забил – нападающий убежал от защитников и пробил мимо голкипера. Мяч от стойки закатился в ворота. Габон мог отыграться до перерыва, но гол Бупендзы отменили из-за офсайда.

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Во втором тайме габонцы действовали немного поспешно в попытках отыграться, что приводило к грубостям. Четыре желтых карточки после перерыва (еще три в первой половине) – лишнее свидетельство этому. Одна из них превратилась в удаление Обиссы, что усложнило задачу отыграться. Но это таки удалось. Сначала удару Бупендзы со штрафного немного не хватило точности, а в компенсированное время Манга замкнул подачу с углового – мяч от защитника Буркина-Фасо Гиры оказался в воротах.

Овертаймы голов не подарили, поэтому путевку разыграли в серии пенальти. Буркина-Фасо оказалась сильнее, обыграв соперника 7:6, допустив лишь 2 промаха с одиннадцатиметровой отметки. Таким образом, именно Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом КАН-2022, где ожидает победителя пары Нигерия – Тунис.

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