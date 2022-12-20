Руководство Интера заключил двухлетнее соглашение с Ebay. Компания будет выделять миланскому клубу 5 миллионов евро в сезоне.

После того как DigitalBits перестал вовремя выплачивать Интеру деньги по спонсорскому контракту, миланский клуб решил обзавестись новым партнёром. Как информирует официальный сайт клуба, боссы "нерадзурри" подписали соглашение с Ebay – компанией, предоставляющей услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов.

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Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

Сотрудничество с DigitalBits не завершено, а приостановлено. Блокчейн-компания пользуется возможностью производить оплату в последний момент, что не устраивает Интер. Но клуб ничего не может с этим поделать, ведь контракт предусматривает такую возможность.

Поэтому логотип Ebay на футболках команды будет напечатан всего лишь на рукавах.

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