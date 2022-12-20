Керівництво Інтера уклало дворічну угоду з Ebay. Компанія виділятиме міланському клубу 5 мільйонів євро на сезон.

Після того, як DigitalBits перестав вчасно виплачувати Інтеру гроші за спонсорським контрактом, міланський клуб вирішив знайти нового партнера. Як інформує офіційний сайт клубу, боси "нерадзуррі" підписали угоду з Ebay – компанією, яка надає послуги в області інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів.

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Угода розрахована на два роки із можливістю продовження ще на рік.

Співпраця з DigitalBits не завершена, а припинена. Блокчейн-компанія користується можливістю робити оплату в останній момент, що не влаштовує Інтер. Але клуб нічого не може з цим вдіяти, адже контракт передбачає таку можливість.

Тому логотип Ebay на футболках команди буде надруковано лишень на рукавах.

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