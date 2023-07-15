"Я понимаю, что сейчас то время в моей карьере, когда мне надо думать о будущем, ведь мне осталось не так много играть на самом высоком уровне. Поэтому сейчас именно такой возраст, 33 года, когда я еще могу что-то дать Динамо.

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Я не хотел возвращаться в 36 лет, когда ты понимаешь, что у тебя нет сил, и ты пришел хорошо закончить карьеру там, где тебя все знают, любят, ценят. А я хотел прийти в команду и что-то ей дать. Смогу ли я – покажет время. Но то, что я отдам все силы, которые у меня на данный момент есть, – это сто процентов.

Для меня 33 года – это просто цифры, которые есть в паспорте. А если ты профессиональный футболист, следишь за своим восстановлением, профессионально относишься к тому, чем занимаешься, знаешь свое тело, понимаешь, что нужно делать, чтобы подойти в лучших кондициях к игре, – то я не вижу в этом никаких проблем. И есть много примеров – достаточно посмотреть на тех же Месси, Роналду, Модрича, Бензема и др. Так что это все стереотипы.

В нашей стране любят говорить, что после 30-ти уже старый, не бежит. Конечно, с годами ты теряешь определенные качества, ту же скорость, но при этом к тебе приходит опыт, ты по-другому смотришь на футбол, чувствуешь его. И этот опыт значит часто гораздо больше, чем скорость, удар, дриблинг, ведь он является очень важным в футболе", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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