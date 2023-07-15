"Чувствую ли себя легендой Динамо? Нет. Сейчас модно каждого, кто заканчивает, или еще что-то, называть легендой. Пусть это решают болельщики. Да, есть определенное прошлое, когда я играл в Динамо. Сейчас другое время, нужно все заново доказывать и себе, и болельщикам, и партнерам, и главному тренеру.Кто легенда - наверное, решают болельщики. Я чувствую себя таким же футболистом, как и все, кто сейчас на сборах. Ношу футболку лучшей команды страны. Чувляю давление и знаю, какой нужен результат.

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Рассматривал ли вариант с переходом в Шахтер? Конечно, нет. Это могло произойти только в начале моей карьеры, потому что тогда был интерес от Динамо и Шахтера. Тогда это могло случиться. Но я играл в Динамо, был капитаном команды. Конечно, я уважаю Шахтер, это хорошая команда, но туда бы перейти я не смог. Я – динамовец", – сказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала киевского клуба.

Напомним, после шести лет, проведённых за пределами Украины, капитан национальной сборной вернулся в Динамо. Ярмоленко подписал контракт на два года, перейдя на правах свободного агента.

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