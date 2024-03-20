"Декабрь был сложным для меня. Сначала я подхватил вирус, а потом у меня развился колит. 20 дней у меня были кровотечения, меня тошнило, я не мог есть, температура была очень высокой. Мне пришлось обращаться в больницу 4 или 5 раз, и я лежал под капельницей.

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Я похудел на 8 килограммов, и во время адаптации во Франции это не помогло. Мне пришлось снова набирать вес в середине сезона и проходить предсезонную подготовку в январе, это было непросто", – цитирует португальца RMC Sport.

Напомним, Гонсалу Рамуш подписал контракт с ПСЖ летом, перейдя из Бенфики. Парижане должны заплатить за нападающего 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамуш отыграл за французский клуб в 30 матчах во всех турнирах, забив девять голов.

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