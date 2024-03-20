"Грудень був складним для мене. Спочатку я підхопив вірус, а потім у мене розвинувся коліт. 20 днів у мене були кровотечі, мене нудило, я не міг їсти, температура була дуже високою. Мені довелося звертатися в лікарню 4 або 5 разів, і я лежав під крапельницею.

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Я схуд на 8 кілограмів, і під час адаптації у Франції це не допомогло. Мені довелося знову набирати вагу в середині сезону і проходити передсезонну підготовку в січні, це було непросто", – цитує португальця RMC Sport.

Нагадаємо, Гонсалу Рамуш підписав контракт з ПСЖ влітку, перейшовши з Бенфіки. Парижани мають заплатити за нападника 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Рамуш відіграв за французький клуб у 30 матчах у всіх турнірах, забивши дев'ять голів.

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