"20 днів у мене були кровотечі, мене нудило": коштовний форвард ПСЖ відверто розповів про хворобу
Нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш розкрив подробиці важкого періоду, коли на різдвяні свята загримів у лікарню.
"Грудень був складним для мене. Спочатку я підхопив вірус, а потім у мене розвинувся коліт. 20 днів у мене були кровотечі, мене нудило, я не міг їсти, температура була дуже високою. Мені довелося звертатися в лікарню 4 або 5 разів, і я лежав під крапельницею.
Хет-трик Мбаппе і дублі асистів від Вітіньї та Коло Муані у відеоогляді матчу Ліги 1 Монпельє – ПСЖ – 2:6
Я схуд на 8 кілограмів, і під час адаптації у Франції це не допомогло. Мені довелося знову набирати вагу в середині сезону і проходити передсезонну підготовку в січні, це було непросто", – цитує португальця RMC Sport.
Нагадаємо, Гонсалу Рамуш підписав контракт з ПСЖ влітку, перейшовши з Бенфіки. Парижани мають заплатити за нападника 80 мільйонів євро.
У поточному сезоні Рамуш відіграв за французький клуб у 30 матчах у всіх турнірах, забивши дев'ять голів.
З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру