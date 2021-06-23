"21 июня на тренировочной базе Андрашиды проходила тренировка. Во время второй половины сессии 18-летний Марселл неожиданно упал на газон и потерял сознание.

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Одноклубники и главный тренер тут же подбежали к нему и попытались вернуть его к жизни. Они позвонили в службу скорой помощи и пытались реанимировать его с помощью подсказок, которые получали по телефону.

Несмотря на то, что партнеры по команде делали Виктору массаж сердца и использовали дефибриллятор, ни им, ни медикам, приехавшим на место инцидента, спасти его жизнь не удалось", – цитирует президента Андрашиды официальный сайт клуба.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел на Евро-2020, где лидер сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча, но его удалось спасти.

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