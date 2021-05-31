За 15 минут до старта поединка чемпионата муниципалитета Мурсия ассистент главного арбитра Фернандо Алькарас Берналь проводил традиционную разминку. Внезапно ему стало плохо – судья потерял сознание и упал. Врачи были рядом, но реанимационные мероприятия не помогли – 19-летний лайнсмен умер.

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Причиной смерти стал сердечный приступ. Понятно, что поединок был отменен. Федерация футбола Испании уже выразила соболезнования семье Фернандо Алькараса Берналя, а фанаты в соцсетях возмущены отсутствием дефибриллятора на поединках даже любительского уровня.

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