В Испании 19-летний арбитр внезапно умер перед матчем
Трагедия случилась в испанском муниципалитете Мурсия. Перед поединком местных любительских команд умер молодой арбитр поединка.
За 15 минут до старта поединка чемпионата муниципалитета Мурсия ассистент главного арбитра Фернандо Алькарас Берналь проводил традиционную разминку. Внезапно ему стало плохо – судья потерял сознание и упал. Врачи были рядом, но реанимационные мероприятия не помогли – 19-летний лайнсмен умер.
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Причиной смерти стал сердечный приступ. Понятно, что поединок был отменен. Федерация футбола Испании уже выразила соболезнования семье Фернандо Алькараса Берналя, а фанаты в соцсетях возмущены отсутствием дефибриллятора на поединках даже любительского уровня.
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