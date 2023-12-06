В среду, 6-го декабря, АЗ и Неймеген доиграли матч 10-го тура чемпионата Нидерландов. Команды вышли на поле и начали матч с 90-й минуты, на которой он был остановлен 29 октября из-за инцидента с Басом Достом – форвард Неймегена без видимых причин упал на газон. Фактически обе команды вышли сегодня на поле, чтобы доиграть компенсированное время.

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Однако с конца октября прошло много времени, и АЗ не смог выставить на поле тот же состав. Поэтому за алкмаарцев играли те футболисты, которые были в состоянии выйти на поле. Суммарно в этой встрече за АЗ сыграли 18 игроков, информирует Opta. Согласно источнику, это – второй случай в истории Эредивизи. Впервые подобное произошло в сезоне 1992/93 – в выездном матче с Дордрехтом ПСВ также использовал 18 игроков.

В сегодняшний вечер голов забито не было – Неймеген сохранил преимущество в один мяч (2:1). Таким образом, АЗ лишился возможности обойти Фейеноорд в турнирной таблице: в активе команды Паскаля Янсена 30 очков и она занимает третье место в таблице. Неймеген расположился на 12-й строчке.