"Наконец-то я узнал от своего кардиолога, что стало причиной инцидента во время матча АЗ – Неймеген в Алкмаре. За последние дни я прошел много анализов, и они показали, что у меня воспаленная сердечная мышца (миокардит). Причины воспаления сердечной мышцы могут быть разными, и последствия могут быть весьма серьезными, но мне повезло, что меня успешно реанимировали на поле. Не могу выразить словами, насколько я благодарен врачам Неймегена и АЗ за их профессиональную работу.

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В ближайшие дни я продолжу сдавать различные анализы, а затем отправлюсь домой. Хочу отдохнуть и полностью восстановиться после пережитого. Только после этого момента я смогу лучше понять свое будущее и с этого момента смогу больше о нем рассказать. А пока я возьму перерыв в футболе и проведу ближайшее время с семьей", – цитирует Доста официальный сайт Неймегена.

Напомним, что Дост потерял сознание во время матча АЗ – Неймеген. На момент остановки матча Неймеген вёл со счётом 2:1. Встреча будет доиграна.

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