У середу, 6-го грудня, АЗ і Неймеген дограли матч 10-го туру чемпіонату Нідерландів. Команди вийшли на поле і розпочали матч із 90-ї хвилини, на якій він був зупинений 29 жовтня через інцидент із Басом Достом – форвард Неймегена без видимих причин упав на газон. Фактично обидві команди вийшли сьогодні на поле, щоб дограти компенсований час.

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Проте з кінця жовтня минуло багато часу, і АЗ не зміг виставити на поле той самий склад. Тому за алкмаарців грали ті футболісти, які були в змозі вийти на поле. Сумарно в цій зустрічі за АЗ зіграли 18 гравців, інформує Opta. Згідно з джерелом, це – другий випадок в історії Ередивізі. Уперше подібне сталося в сезоні 1992/93 – у виїзному матчі з Дордрехтом ПСВ також використовував 18 гравців.

У сьогоднішній вечір голів забито не було – Неймеген зберіг перевагу в один м'яч (2:1). Таким чином, АЗ позбувся можливості обійти Фейєнорд у турнірній таблиці: в активі команди Паскаля Янсена 30 очок і вона посідає третє місце в таблиці. Неймеген розташувався на 12 сходинці.