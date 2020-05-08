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16-летний хорватский футболист и его друг трагически погибли в ДТП – видео инцидента

11:23 59 Читати українською
16-летний хорватский футболист и его друг трагически погибли в ДТП – видео инцидента
Фото EPA

Хорватию шокировала трагическая новость о смерти двух юных спортсменов.

16-летний футболист Йосип Брклячич и 19-летний гандболист Бепо Кадия внезапно ушли из жизни ночью 4 мая, сообщает sport.blic.rs.

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Машина, в которой находились четыре человека, слетела с дороги и упал в море, двое спортсменов погибли. Автомобиль гнал со скоростью 110-120 км/ч.

Йосип и Бепо считались очень перспективными спортсменами на родине. Брклячич защищал цвета местной команды Приморец.

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