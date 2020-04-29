Молодой бразильский футболист ужасно погиб на родине

Защитник бразильского Индепенденте Кайо Фелипе Сантос Силва погиб в результате несчастного случая.

21-летний бразилец погиб от удара током во время запуска воздушного змея, сообщает The Sun.

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Сантос Силва запустил летуна, в свою очередь аппарат запутался в линии электопередач. Как следствие, защитник получил электрический разряд. От полученной травмы он скончался.

Клуб из Сан-Паулу, выступающий в чемпионате Паулиста A2, и его болельщики уже выразили соболезнования семье погибшего.

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