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16-річний хорватський футболіст та його товариш загинули у ДТП – моторошне відео інциденту

8 травня 11:23 7243 Читать на русском
16-річний хорватський футболіст та його товариш загинули у ДТП – моторошне відео інциденту
Фото EPA

Хорватію шокувала трагічна новина про смерть двох юних спортсменів.

16-річний футболіст Йосіп Брклячіч та 19-річний гандболіст Бепо Кадія раптово пішли з життя вночі 4 травня, повідомляє sport.blic.rs.

Молодий бразильський футболіст жахливо загинув на батьківщині

Машина, в якій перебували четверо осіб, злетіла з дороги та впала у море, двоє спортсменів загинули. Автомобіль гнав зі швидкістю 110-120 км/год.

Йосіп та Бепо вважались дуже перспективними спортсменами на батьківщині. Брклячіч захищав кольори місцевої команди Пріморець.

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Теги
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