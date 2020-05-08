16-річний хорватський футболіст та його товариш загинули у ДТП – моторошне відео інциденту

Хорватію шокувала трагічна новина про смерть двох юних спортсменів.

16-річний футболіст Йосіп Брклячіч та 19-річний гандболіст Бепо Кадія раптово пішли з життя вночі 4 травня, повідомляє sport.blic.rs.

Молодий бразильський футболіст жахливо загинув на батьківщині

Машина, в якій перебували четверо осіб, злетіла з дороги та впала у море, двоє спортсменів загинули. Автомобіль гнав зі швидкістю 110-120 км/год.

Йосіп та Бепо вважались дуже перспективними спортсменами на батьківщині. Брклячіч захищав кольори місцевої команди Пріморець.

"Цей літак колись нас уб’є": загибель збірної Замбії – вони грали проти Металіста і шокували соратника Шеви