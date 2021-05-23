Чемпионство "матрасников" в Примере сезона 2020/21 будет иметь горький привкус.

Во время празднований триумфа Атлетико погиб 14-летний мальчик, сообщает Reuters. Подросток участвовал в мероприятиях и передвигался на фургоне в центре Мадрида.

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Юный болельщик умер в результате удара о стену, когда высунулся из транспорта. У мальчика остановилось сердце, а реанимационные действия не помогли вернуть его к жизни. Во время трагедии ребенок находился рядом с друзьями и членами семьи. Расследовать инцидент уже взялась муниципальная полиция Мадрида.

Заметим, Атлетико завоевал золотые медали Ла Лиги в последнем туре. По итогам сезона команда Диего Симеоне опередила ближайшего преследователя – Реал – на два очка. Для "матрасников" это чемпионство стало 11-м в истории.

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