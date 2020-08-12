Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Успіх "гірників" у черговому єврокубковому матчі дозволив нашій країні піднятися на один щабель у важливому рейтингу і обійти принципового суперника.

У чвертьфіналі Ліги Європи донецький Шахтар впевнено здолав Базель з рахунком 4:1 і вийшов до 1/2 фіналу турніру, де на нього вже чекає міланський Інтер. Перемога "гірників" над швейцарцями принесла у скарбничку України 3 очки у таблиці коефіцієнтів УЄФА і дозволила піднялася на 9-ту сходинку.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Як наслідок, нашій країні вдалось випередити Нідерланди, чиї клуби більше не беруть участі у поточному розіграші єврокубків і не зможуть обійти Україну.

До слова, дев'ята сходинка у таблиці коефіцієнтів УЄФА гарантує у сезоні-2021/22 участь чемпіона країни у груповому раунді Ліги чемпіонів, а також участь віце-чемпіона у третьому кваліфікаційному раунді цього турніру.

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