toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА

09:47 - Читать на русском
Україна обійшла Нідерланди у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Шахтар – Базель / ФК Шахтар

Успіх "гірників" у черговому єврокубковому матчі дозволив нашій країні піднятися на один щабель у важливому рейтингу і обійти принципового суперника.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

У чвертьфіналі Ліги Європи донецький Шахтар впевнено здолав Базель з рахунком 4:1 і вийшов до 1/2 фіналу турніру, де на нього вже чекає міланський Інтер. Перемога "гірників" над швейцарцями принесла у скарбничку України 3 очки у таблиці коефіцієнтів УЄФА і дозволила піднялася на 9-ту сходинку.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Як наслідок, нашій країні вдалось випередити Нідерланди, чиї клуби більше не беруть участі у поточному розіграші єврокубків і не зможуть обійти Україну.

До слова, дев'ята сходинка у таблиці коефіцієнтів УЄФА гарантує у сезоні-2021/22 участь чемпіона країни у груповому раунді Ліги чемпіонів, а також участь віце-чемпіона у третьому кваліфікаційному раунді цього турніру.

Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ

blog_ava
Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист "шахтаря" Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчарування
06:10
55074
Теги
Ліга Європи УЄФА Таблиця коефіцієнтів УЄФА Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Базель Базель
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
6
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?