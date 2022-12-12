Разозлил Месси в "самом грязном" матче в истории – авторитетный арбитр больше не будет судить на ЧМ-2022
Испанский рефери Антонио Матеу Лаос завершил работу на ЧМ-2022.
Он был главным в матче четвертьфинала катарского Мундиаля, в котором Аргентина обыграла Нидерланды. Поединок оказался нервным, а Лаос показал 15 желтых карточек. Это антирекорд чемпионатов мира.
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Очевидно, кураторы судейского корпуса остались недовольны работой испанца. По информации COPE, Матеу Лаос решил не оставаться в Катаре и отправился на родину.
Следует заметить, что другие испанские рефери пока остаются в работе. В частности, назначения на матчи в качестве видеоассистентов могут получить Алехандро Эрнандес Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос. На ЧМ-2022 осталось сыграть 4 матча – два полуфинала, поединок за третье место и финал.
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