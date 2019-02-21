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Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали – клуб вважає, що контракт форварда був недійсним

18:29 473 Читать на русском
Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали – клуб вважає, що контракт форварда був недійсним
Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали

Кардіфф може не заплатити Нанту за перехід нападника Еміліано Сали.

Контракт, який Сала підписав перед своєю загибеллю, може бути анульований. Документ має декілька недоліків, через що не був зареєстрований у системі трансферів АПЛ, повідомляє Daily Telegraph.

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Юристи британського клубу будуть намагатись використати цей факт, аби довести, що Сала не був гравцем Кардіффа на момент загибелі. Якщо це вдасться, то клуб буде звільнений від зобов’язання заплатити за форварда 15 мільйонів фунтів.

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Нагадаємо, літак, на якому летів Сала з пілотом з Нанта у Кардіфф, зник над Ла-Маншем 22 січня. 4 лютого було виявлено та опізнано тіло футболіста.

Теги
Англія Трансфери Нант Нант Кардіфф Кардіфф Трансфери Чемпіонату Англії Еміліано Сала Еміліано Сала
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