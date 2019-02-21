Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали – клуб вважає, що контракт форварда був недійсним

Кардіфф може не заплатити Нанту за перехід нападника Еміліано Сали.

Контракт, який Сала підписав перед своєю загибеллю, може бути анульований. Документ має декілька недоліків, через що не був зареєстрований у системі трансферів АПЛ, повідомляє Daily Telegraph.

Кардіфф і Нант домовилися про відтермінування першого платежу по трансферу Сали

Юристи британського клубу будуть намагатись використати цей факт, аби довести, що Сала не був гравцем Кардіффа на момент загибелі. Якщо це вдасться, то клуб буде звільнений від зобов’язання заплатити за форварда 15 мільйонів фунтів.

"Кардіфф намагається зганьбити мене в історії із смертю Сали", – агент загиблого форварда

Нагадаємо, літак, на якому летів Сала з пілотом з Нанта у Кардіфф, зник над Ла-Маншем 22 січня. 4 лютого було виявлено та опізнано тіло футболіста.