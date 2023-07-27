Капітан ПСЖ Маркіньйос підтримав Кіліана Мбаппе в конфлікті з клубним керівництвом, і босам парижан це не сподобалося. "Сподіваюся, він повернеться і допоможе ПСЖ. Він видатний гравець", – сказав бразильський захисник після прибуття до Японії.

Мбаппе може опинитися в Реалі через Саудівську Аравію – саудівці ведуть переговори з Мадридом і ПСЖ

Серед незадоволених цим висловлюванням виявилися як катарські власники клубу, так і особисто президент Нассер Аль-Хелаїфі. Згідно з джерелом, гравці команди перебувають у сум'ятті: вони розриваються між підтримкою партнера по команді та бажаннями босів. Про це інформує RMC Sport.

Нагадаємо, що Мбаппе не поїхав з командою на японське турне через небажання продовжувати контракт із клубом. Через рік Кіліан зможе покинути команду безкоштовно, і керівників ПСЖ цей варіант не влаштовує – вони вимагають від гравця піти або зараз, або продовжити угоду.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?