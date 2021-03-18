"Безумовно, ми відразу відчули на собі зміну власника. Змінилося дуже багато. Ярославський проводив з командою кожен божий день, приїжджав на базу, обідав з футболістами, відвідував усі ігри на стадіоні. Ми безпосередньо відчували його любов і ставлення до команди.

Ярославський назвав головну умову свого повернення у футбол – ультиматум для вболівальників

Курченка я бачив у житті один або два рази. Ну і розкол команди почався при Курченку. При Ярославському гроші платили день в день, а при Курченку швидко пішли заборгованості, і стало очевидно, що з клубом щось не так", – цитує Шав'єра Dynamo.kiev.ua з посиланням на інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки. Після цього клуб перейшов до рук проросійського бізнесмена Сергія Курченка, а у 2016-му припинив своє існування.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер