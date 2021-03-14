"Коли був Металіст, ми збирали на стадіоні по 40 тисяч. Коли повернуся, у мене буде вимога до харківських уболівальників – мінімум 30 тисяч осіб на стадіоні. Тоді я буду займатися футболом. Якщо ні, нехай мають те, що мають. Ми обов'язково підпишемо угоду з владою, щоб не було непорозумінь із стадіоном.

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У всіх повинна бути відповідальність, якщо хочете футбол – ходіть. А то ж вболівальники теж хороші. Говорили: "Де Металіст?", плакали, проливали "крокодилячі" сльози, а коли треба було захищати Металіст, ніхто рот не відкрив. Тільки Курченко прийшов, всі впали на коліна і почали в долоні плескати. І чим закінчилося? Я попереджав: "Хлопці, боріться". Але боровся один я", – поділився Ярославський у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

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