"Безусловно, мы сразу почувствовали на себе смену владельца. Изменилось очень много. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно чувствовали его любовь и отношение к команде.

Ярославский назвал главное условие своего возвращения в футбол – ультиматум для болельщиков

Курченко я видел в жизни один или два раза. Ну и раскол команды начался при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так", – цитирует Шавьера Dynamo.kiev.ua со ссылкой на интервью журналу Футбол.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы. После этого клуб перешел в руки пророссийского бизнесмена Сергея Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер