Постріли з дальніх дистанцій, які не залишають голкіперам жодного шансу – унікальність, яка запам'ятовується назавжди. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує найкращі гарматні постріли в історії Євро.

Матчі Євро відомі своїм емоційним навантаженням. Деяким футболістам вдалося конвертувати його у потужний удар, який ледь не порвав сітку воріт та подарував вболівальникам справжню насолоду.

Міхаель Баллак, Німеччина, Євро-2008

Матч проти Австрії був для Бундестім не надто вдалим. Німецька машина проводила атаку за атакою, але вразити ворота суперника так і не могла. Виникало враження, що м'яч просто не хоче залітати у ворота австрійців.

Втім, спротив долі подолав Міхаель Баллак. Хавбек, відомий своїм гарматним пострілом, пішов пробивати штрафний удар поблизу карного майданчика. Після простого розіграшу Баллак мегапотужним ударом спрямував м'яч у верхній кут воріт, де стояв воротар. Навіть близкість до траекторії польоту сфери не допомогла йому врятувати совю команду. Фантастичний постріл приніс Німеччині мінімальну перемогу.

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Маріо Балотеллі, Італія, Євро-2012

Євро в Україні та Польщі подарував фанатам збірної Італії незабутні емоції – команді вдалося пробитися до фіналу турніру. Особливо їм запам'яталася перемога над Німеччиною, запорукою якої стала гармата Балотеллі.

Дубль у ворота Нойєра можна вважати апогеєм гольового генія Балотеллі, який через свій характер так і не зумів повністю розкритися. Особливо запам'ятався другий гол, який ледь не порвав сітку воріт.

Маріо отримав розкішний пас від Монтоліво, прокинув м'яч вперед та наніс настільки потужний удар, що один з найкращих голкіперів сучасності Мануель Нойєр навіть не зреагував на нього. Цей гол став одним з найбільш яскравих епізодів в історії Євро, який запам'ятав кожен фанат.

Дімітрі Пайє, Франція, Євро-2016

У першому турі континентальної першості 2016 року Франції довелося неабияк помучитися. Все йшло до нічийного підсумку 1:1, матч мав стати першою сенсацією турніру.

На щастя для зіркової команди, хавбек ДІмітрі Пайє тоді перебував у розкішній формі і зумів самотужки принести команді переможний результат, який став першою цеглиною на шляху до фіналу турніру.

Дімітрі прийняв м'яч одразу з розворотом та неробою лівою ногою спрямував його у дальній верхній кут – голкіпер не встиг навіть зробити стрибок у напрямку м'яча. Дивовижний вирішальний гол заслужив на те, щоб увійти в історію турніру.