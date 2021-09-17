"У мене залишився всього один рік контракту з Інтером Маямі. Після цього я візьму творчу відпустку, зроблю перерву від футболу і всього іншого. Повернення в збірну Аргентини? Не думаю, що це трапиться", – зазначив Ігуаїн у коментарі ESPN.

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Нагадаємо, що нападник припинив виступи за збірну Аргентини у 2019 році. Однією з причин стали промахи Гонсало у фіналах Чемпіонату світу та Копа Амеріка, які не дозволили "альбіселесте" здобути трофеї.

До слова, Ігуаїн став гравцем Інтер Маямі восени 2020 року на правах вільного агента. У поточному сезоні Гонсало провів 20 матчів, у яких забив 9 голів та 3 асисти.

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