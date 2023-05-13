У суботу у 32-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Баварія – Шальке – 6:0

Голи: Мюллєр, 21, Кімміх, 28 (п.), Гнабрі, 50, 66, Тель, 80, Мазрауї, 90+2

Айнтрахт – Майнц – 3:0

Голи: Камада, 18 (п.), Бута, 40, Муані, 59

Бохум – Аугсбург – 3:2

Голи: Антві-Аджей, 3, Гаувелеув, 59 (аг.), Лосілья, 62 – Майєр, 29, Єбоа, 85

Уніон Берлін – Фрайбург – 4:2

Голи: Беренс, 5, Беккер, 36, 38, Лаїдуні, 80 – Гульде, 56, Гріфо, 69

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Камінскі, 15, Вальдшмідт, 75 – Гілявогі, 90+3 (аг.)

Кельн переміг Герту у феєричному матчі з сімома голами, залишивши берлінців на дні таблиці

Продовжує свій фінальний спурт Баварія. У боротьбі за Салатницю мюнхенці каменя на камені не залишили від Шальке, тим самим значно погіршивши шанси гельзенкірхенців на збереження прописки. "Ротен" наразі перші і випереджають Борусію Д на чотири очки, однак "джмелі" вже сьогодні можуть знову скоротити відставання до одного пункту у разі успішної гри з менхенгладбахцями.

Айнтрахт несподівано розтрощив Майнц. "Орли" забили у ворота сусіда по турнірній таблиці три сухих голи і зберігають шанси на єврокубки.

Бохум у намаганні залишитись у Бундеслізі на своєму полі втримав перемогу над Аугсбургом. До перерви команди обмінялись голами, а потім дуже допоміг автогол від "фугерів". Поки гості приходили до тями, рурці під шумок одразу ж забили ще раз, збільшивши свою перевагу. Наприкінці матчу Аугсбург зміг скоротити, але на більше не вистачило часу. Бохум покинув зону вильоту, але становище залишається дуже хитким.

Справжнє божевілля влаштували конкуренти за Лігу чемпіонів – Уніон і Фрайбург. Берлінці забили чотири голи, в той час як суперник спромігся відповісти лише двома результативними пострілами. Як наслідок, Уніон піднявся на третю сходинку, витіснивши Фрайбург з топ-4.

У ще одному матчі Вольфсбург здолав Хоффенхайм і зумів зачепитись за місце у Лізі конференцій. Втриматись "вовкам" буде непросто – у двох останніх турах на них чекає надмотивований Фрайбург і берлінська Герта, яка зберігає мізерний шанс зіграти поєдинок на вибування.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ