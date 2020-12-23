"Я в данный момент не представляю, что должно случиться, чтобы контракт Алабы был продлен.

Алаба имеет высокие шансы переехать в АПЛ – Манчестер Юнайтед и Ман Сити контактировали с агентом защитника

Мы развернули красную ковровую дорожку для него и предложили максимально возможные выгодные условия. Но Давид и, особенно, его агент Пини Захави не захотели пойти по этой дорожке. Ныне Алаба, кажется, в поисках нового клуба. Мы должны смириться с этим", – приводит слова Кана Goal.

Напомним, что контракт австрийца с "ротен" действует до лета 2021-го. С 1 января Давид Алаба может вести переговоры с другими клубами относительно дальнейшего трудоустройства.

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