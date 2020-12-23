"Развернули красную дорожку, а он не захотел по ней идти": Кан – о новом контракте для Алабы
Член совета директоров мюнхенской Баварии Оливер Кан резко высказался о будущем универсала команды Давида Алабы.
"Я в данный момент не представляю, что должно случиться, чтобы контракт Алабы был продлен.
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Мы развернули красную ковровую дорожку для него и предложили максимально возможные выгодные условия. Но Давид и, особенно, его агент Пини Захави не захотели пойти по этой дорожке. Ныне Алаба, кажется, в поисках нового клуба. Мы должны смириться с этим", – приводит слова Кана Goal.
Напомним, что контракт австрийца с "ротен" действует до лета 2021-го. С 1 января Давид Алаба может вести переговоры с другими клубами относительно дальнейшего трудоустройства.
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