Піні Захаві, агент оборонця Баварії Девіда Алаби, вже розмовляв з представниками МЮ та Манчестер Сіті щодо свого зіркового клієнта, повідомляє AS.

Алаба відмовив Баварії та зібрався до Іспанії, – Marca

Гранди Манчестера серйозно налаштовані підписати 28-річного автрійця, але їм доведеться витримати конкуренцію від Реала, Барселони та ПСЖ, які теж зацікавлені у послугах Девіда.

Чинний контракт оборонця діє до літа 2021-го, і мюнхенці поки не можуть задовольнити фінансові апетити Алаби, щоб продовжити співпрацю.

Баварія вирвала перемогу над Байєром: сумна доля "Неверкузена", гегемонія Мюнхена у 2020-му, Лєвандовскі – король