Маріуполь не знав перемог у семи матчах поспіль, програвши шість з них, хоча в новому році команда виглядала доволі симпатично. У зустрічі з Колосом азовці, звісно ж, бажали обірвати сумну серію – тим паче, що ковалівці в останніх турах не змогли переграти Рух та Інгулець. Проблемою виступало тільки поле, яка було домашнім для підопічних Остапа Маркевича лишень формально. Через проблеми з газоном у Маріуполі матч провели на стадіону у Ковалівці.

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Реальні господарі надзвичайно агресивно почали перший тайм. Вже на 3-й хвилині Кудрик парирував удар Антюха з лівого краю штрафного в ближній кут, а на 4-й Лисенко головою замкнув навіс на лінію воротарського – м'яч влетів у сітку, але гол скасували через офсайд. Не біда! Вже за хвилину Колос забив чистий гол: Денис Костишин вистрибнув і переправив навіс з лівого флангу на правий край карного майданчика, а Чурко звідти пробив під дальню стійку – 0:1!

Маріуполь ожив в середині першого тайму, змарнувавши кілька моментів. Так, на 16-й хвилині Бондаренко пробивав з гострого кута, а на 17-й Топалов вистрілив з правої половини штрафного – Кучерук парирував. На 27-й же Кулаков увірвався на лівий край карного майданчика та пробив під ближню стійку – Кучерук знову врятував Колос. Покарання за марнотратство прилетіло вже за дві хвилини: Оріховський виконав подачу з лівого флангу, а Денис Костишин точним ударом головою прошив Кудрика – 0:2!

В останній третині першого тайму особливого футболу не було. Гравці обох команд отримували невеличкі пошкодження й фолили, а Чурко через травму змушений був покинути поле вже на 40-й хвилині. Колос міг забити аж перед перервою, коли свіжому Ільїну дали прийняти м'яч на правому куті воротарського, але влучити у ворота з такої позиції йому не вдалося. За це Маріуполь покарав у компенсований час: Стасюк виконав класну подачу з лівого флангу, а Бондаренко у стрибку рибкою замкнув – 1:2!

На другий тайм у гостей були великі сподівання. Остап Маркевич навіть кинув у бій Кащука, однак вже за дві хвилини після відновлення гри Кудрик підклав партнерам свиню – він вийшов на перехоплення подачі з кутового, але вибив м'яч перед собою. Новак тут же спіймав відскок і розстріляв ворота. 1:3!

Остап Маркевич одразу випустив Очеретька та Драмбаєва, однак вже на 56-й хвилині все було завершено: Костишин виконав навіс з кутового, а Лисенко головою спрямував сферу в дальню дев'ятку – 1:4! Таким чином, Денис став MVP зустрічі, оформивши два асисти та гол. Після цього інтрига щодо переможця зустрічі була закрита.

В завершальній третині матчу гра проходила на зустрічних курсах у високому темпі. Маріуполь непогано працював з м'ячем, але практично не загострював – за 34 хвилин можна було згадати тільки два дальніх удари у виконанні Очеретька. Один виявився неточним, а інший спокійно спіймав Кучерук. Колос же міг довести рахунок до непристойного на 78-й хвилині, коли після удару Антюха з рикошетом м'яч ледь не полетів за комірець Кудрику. Зрештою, забити бодай ще один гол командам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу ковалівців.

Таким чином, Колос набрав 26 очок, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь же довів безвиграшну серію до восьми матчів і залишився на десятій сходинці, маючи в активі 17 залікових балів.

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