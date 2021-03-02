31-річний хавбек "джмелів" з'явився у стартовому складі на матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Борусії Менхенгладбах.

Лєно увійшов в елітний німецький "клуб" Арсенала

Для Марко Ройса цей поєдинок точно запам'ятається надовго, адже зірка і капітан Борусії Д святкує ювілей. Це його 300-й матч у футболці "жовто-чорних" у всіх турнірах, повідомляє офіційний Twitter клубу.

До слова, гравець збірної Німеччини є вихованцем Дортмунда, але грав і за інші колективи. У 2012-му він повернувся у розташування "джмелів" із Борусії М та надовго оселився у команді.

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