28-річний страж воріт лондонського клубу вийшов у старті на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки. Для Лєно ця зустріч стала 100-ю у футболці Арсенала.

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Ба більше, як повідомляє Opta Joe, Бернд увійшов у топ-5 німецьких гравців "канонірів" за кількістю проведених матчів. Четверте місце у Шкодрана Мустафі (151), третім йде Єнс Лєман (200), другий – Пер Мертезакер (221). Лідером у цьому списку є Месут Озіл з 254 поєдинками.

Зауважимо, до сьогоднішньої зустрічі Лєно з 99-ти матчів 29 відстояв на нуль. У решті протистоянь він пропустив 115 голів.

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